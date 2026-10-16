Al Aire con KUNR - 16 de octubre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

El cáncer de mama es el segundo más diagnosticado en Nevada; los expertos destacan la importancia de las mamografías para detectarlo a tiempo.

La vacuna contra la gripe de esta temporada ya está disponible; expertos recomiendan vacunarse en octubre para estar protegidos antes de las fiestas.

El Concejo Municipal de Reno votará el 21 de octubre sobre un nuevo contrato para cámaras lectoras de placas,tras decidir no renovar su acuerdo con Flock Safety.

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