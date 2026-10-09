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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 9 de octubre de 2026

By Maria Palma
Published October 9, 2026 at 2:13 PM PDT
Dragon Lights Festival in Reno
Maria Palma
Dragon Lights Festival in Reno

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Los votantes con discapacidad del norte de Nevada podrán votar desde sus autos en las elecciones de mitad de período.

Residentes afectados por los altos precios de los alimentos y gasolina.

Si has asistido al Festival Dragon Lights en Reno, probablemente hayas visto los animales y las flores gigantes que brillan, así como las demás exhibiciones coloridas. Las linternas las elabora un equipo de artesanos de Zigong , China, una ciudad conocida por su tradición en la fabricación de linternas. Tuve la oportunidad de hablar con uno de estos maestros artesanos.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.