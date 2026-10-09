Al Aire con KUNR - 9 de octubre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Los votantes con discapacidad del norte de Nevada podrán votar desde sus autos en las elecciones de mitad de período.

Residentes afectados por los altos precios de los alimentos y gasolina.

Si has asistido al Festival Dragon Lights en Reno, probablemente hayas visto los animales y las flores gigantes que brillan, así como las demás exhibiciones coloridas. Las linternas las elabora un equipo de artesanos de Zigong , China, una ciudad conocida por su tradición en la fabricación de linternas. Tuve la oportunidad de hablar con uno de estos maestros artesanos.

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