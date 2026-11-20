En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

La Universidad de Nevada en Reno recibe más de siete millones de dólares para mejorar la atención médica en zonas rurales.

Comienza la temporada de pronósticos de avalanchas en la Sierra Nevada.

Una preparatoria de Reno apuesta por la educación bilingüe con un programa en inglés y español.

Zelalem Bogale inicia su gestión como nuevo abogado municipal de Reno.

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