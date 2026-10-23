Al Aire con KUNR - 23 de octubre de 2026
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.
Organizaciones en Nevada advierten sobre posibles obstáculos al voto y recomiendan enviar las boletas por correo antes del 27 de octubre
Reno aprueba contrato policial con drones y cámaras de vigilancia pese a críticas ciudadanas
El condado de Placer destina $500,000 para estudiar un nuevo centro científico de UC Davis en Tahoe City
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