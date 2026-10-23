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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 23 de octubre de 2026

By Maria Palma
Published October 23, 2026 at 11:12 AM PDT
A small white sign reads "VOTE HERE" with an American flag on it.
Nick Stewart
/
KUNR Public Radio
A "Vote Here" sign sits outside the Joe Crowley Student Union at UNR on Nov. 11, 2022 in Reno.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.