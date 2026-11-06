Al Aire con KUNR - 6 de noviembre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Especial de elecciones de medio término Nevada 2026

Nevada se sumó al resto del país en una histórica ola azul. Las seis contiendas estatales se tiñeron de azul, según la Associated Press, y una demócrata ganó el Distrito Congresional 2 por primera vez en la historia.

El día de las elecciones intermedias de 2026 fue el 3 de noviembre.

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