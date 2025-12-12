Qué hay que considerar al buscar un árbol de Navidad

Con la llegada de las fechas navideñas, una de las preguntas más importantes que se hace la gente es cuál es el árbol de navidad perfecto. Aproximadamente entre 25 y 30 millones de árboles de navidad naturales se venden cada año en los Estados Unidos, según la Asociación Nacional de Árboles de Navidad. En promedio, se cultivan 350 millones de árboles, y los principales estados productores de árboles de navidad son Oregón, Carolina del Norte, Míchigan, Pensilvania, Wisconsin y Washington.

Seth Altemus vende árboles de Navidad en la esquina de Virginia y Kietzke. Dice que hay varios beneficios al poner un árbol natural.

“Un árbol natural es muy bonito porque te trae ese aroma fresco de montaña a casa. Mucha gente prefiere los árboles naturales porque son más bonitos y los de plástico a veces pueden desprender gases y acumular polvo con el tiempo. Así que es bueno para los pulmones respirar el aire fresco de los árboles, de las agujas,” dijo.

Altemus tiene unos 20 años vendiendo árboles. Los árboles llegan de una plantación en Oregón. Dice que los clientes caminan por el terreno y buscan algo que les guste, casi como si estuvieran buscando en un bosque.

En su terreno se pueden encontrar diferentes tipos de árboles, como pinos de punta plateada y abetos de Douglas, pero hay un árbol en particular que él recomienda.

“El árbol más popular, y también el más caro, es el abeto noble. Son populares porque no se secan fácilmente. Mantienen bien el agua. Además, se podan de tal manera que quedan muy frondosos, con muchas ramas diferentes en las que colgar adornos. Por eso, el abeto noble es como el rey de los árboles de Navidad”, afirmó.

Cuando busques un árbol de Navidad, asegúrate de que sea lo más fresco posible. Así te durará más tiempo.

“Hay que fijarse en las agujas, y si aún están verdes, se pueden tocar con las manos y jalar un poco. Si las agujas se quedan en las ramas, es una buena señal de que el árbol está fresco”, dijo Altemus.

Aunque no cree que haya ningún inconveniente en comprar árboles naturales, también es importante recordar que estos requieren más mantenimiento.

“Así que lo más importante es mantenerla bien regada. Y también evitar ponerla cerca de fuentes de calor. Asegúrate de que no esté cerca de un radiador ni de la chimenea, y simplemente manténla bien regada”, dijo.

En Moana Nursery, los miembros de las tropas 15 y 35 de Boy Scouts están vendiendo árboles de Navidad. Nirav Vayya, Lucas Grayson y Jacob Julius hablaron sobre sus preferencias personales en cuanto a lo que hace que un árbol de Navidad sea bueno.

“Cuando imaginas o dibujas un árbol de Navidad, es esa forma triangular. Los abetos nobles básicamente se parecen a eso. Son muy frondosos, perfectos para adornos, luces, etcétera”, dijo Vayya.

"Probablemente lo buscaría bastante frondoso porque el verde se ve mejor que el tronco. No muy alto porque hay que poner los adornos", dijo Grayson.

“Para mí, personalmente, probablemente buscaría algo que sea lo más verde, lo más vivo y, de nuevo, algo que sea frondoso, pero no demasiado. Y que no sea excesivamente escaso, como una punta plateada. Así que quizá algo como un abeto noble o un abeto Douglas. No muy alto, porque quieres poner los adornos y que aún quepa en tu casa,” dijo Julius.

Las tropas 15 y 35 se encargan de todo el lote de árboles de Navidad en Moana. También obtienen sus árboles de una plantación en Oregón. Todo, desde la iluminación hasta los nudos que sujetan los árboles, es trabajo de los boy scouts. Las ganancias de todas las ventas se destinan a las tropas.

“Así que esto básicamente nos cubre casi todos los gastos. Todos las ganancias que producen estos árboles van directamente a nosotros, la tropa 35”, dijo Vayya.

“Normalmente, las tropas de Boy Scouts se ven vendiendo palomitas de maíz en la calle. Nosotros lo hacemos en colaboración con la tropa 35. Lo que hacemos es conseguir árboles de Navidad y venderlos como nuestra principal fuente de financiamiento para el año. Así podemos realizar actividades divertidas, como ir a un campamento de aventura en Canadá y hacer excursiones en canoa por diferentes ríos del país,” dijo Julius.

Los Boy Scouts dicen que las tropas llevan unos 30 años haciendo esto. Y siempre terminan vendiendo todo su inventario.

Se espera que los dos lugares estén abiertos hasta Navidad o hasta se acaben las reservas. Así que ahora es el momento de salir a buscar el árbol perfecto.