Afectados por recientes incendios forestales pueden solicitar préstamos por desastre a bajo interés

Debido a los incendios forestales Bug y Hawk, la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) emitió una declaración de desastre para Nevada el 11 de septiembre.

Los residentes afectados pueden solicitar préstamos por daños materiales para ayudar a reparar o reemplazar propiedades dañadas. Las pequeñas empresas también pueden solicitar Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL, por sus siglas en inglés) para ayudarlas a cumplir con las obligaciones financieras derivadas de los incendios.

Brett Compston, jefe de la Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada, dijo que el equipo de recuperación de la agencia está dedicado a ayudar a los sobrevivientes de los incendios.

“Estamos agradecidos por la declaración de la SBA y con todas las personas que se han unido para ayudar a los sobrevivientes durante estos momentos difíciles”, dijo Compston en un comunicado de prensa.

La fecha límite para solicitar el préstamo por daños materiales es el 10 de noviembre. Para solicitar un préstamo EIDL, el plazo vence el 11 de junio de 2027.

Las solicitudes pueden presentarse a través del portal de préstamos MySBA .

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