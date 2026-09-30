Escuche esta entrevista ampliada con Aaron Ford sobre centros de datos e inteligencia artificial

A continuación se presenta una transcripción de la conversación, editada ligeramente para mayor claridad.

Lucia Starbuck: Durante la última sesión legislativa, uno de los principales proyectos de ley que intentó aprobar buscaba proteger a los menores en las redes sociales del contenido para adultos y de los algoritmos depredadores. Este verano, un juez federal determinó que la Primera Enmienda protege el material de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial siempre que no represente a un menor real. A raíz de este fallo, ¿cómo puede el gobierno proteger a los menores en internet?

Aaron Ford: Es un fallo preocupante y, de hecho, aprobamos una ley que prohíbe la distribución de material de abuso sexual infantil creado con inteligencia artificial. Es una preocupación real. Tendremos que determinar cuál es la mejor manera de hacer que nuestras leyes sean compatibles con la Constitución. Consideramos que es un tema importante que debemos abordar y es algo en lo que seguiremos tratando de avanzar.

Starbuck: ¿Ese fallo prevalece sobre la ley estatal?

Ford: En este momento no, porque fue emitido por un juez de otra jurisdicción. Pero el argumento que plantearon es similar a uno que escuchamos aquí y, francamente, no me sorprendería que ese mismo argumento se utilizara contra nuestra ley. Pero que no haya ninguna duda: es un problema muy real y una preocupación muy real. Y el testimonio que presentamos para que constara en el registro muestra que quienes utilizan estas formas de material de abuso sexual infantil creado con inteligencia artificial muchas veces terminan abusando de niños reales. Aunque no podemos criminalizar una acción futura, sí queremos limitar esa posibilidad de aquí en adelante.

Starbuck: ¿Qué otras medidas de protección le gustaría ver para la inteligencia artificial?

Ford: Las conversaciones sobre inteligencia artificial y centros de datos, aunque están relacionadas, también son distintas. Creo que necesitamos una conversación más amplia y profunda sobre la inteligencia artificial en general antes de poder entrar realmente en detalles. Pero podría tratarse de restricciones de edad, restricciones de contenido o controles parentales para menores. El mismo tipo de medidas de protección que incluí, o intenté incluir, en la legislación que aprobamos, pero que también finalmente pude conseguir mediante acuerdos con Meta, Facebook, Instagram y Roblox.

Starbuck: ¿Cómo utiliza la inteligencia artificial en su vida cotidiana?

Ford: Creo que no siempre sabemos cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Soy abogado y, como fiscal general, enciendo mi computadora todos los días y a veces tengo que hacer búsquedas en Westlaw o Lexis, y creo que utilizan inteligencia artificial. Enciendes tu teléfono. Creo que está incorporada, de alguna manera, en todo lo que hacemos. Y cuando queremos hablar de mejores formas de regular los centros de datos, eso no significa que estemos en contra de la inteligencia artificial. De nuevo, son conversaciones distintas, relacionadas hasta cierto punto, pero distintas. Entendemos la [importancia], pero también debe contar con las salvaguardas adecuadas, por así decirlo.

Starbuck: ¿Cree que puede utilizarse para hacer cosas positivas?

Ford: Absolutamente, y creo que ya se está utilizando con buenos fines en varios casos. Creo que, en su conversación de la semana pasada, uno de sus invitados habló de personas que utilizan inteligencia artificial para buscar curas contra el cáncer. Tenemos que promover eso, pero debemos hacerlo de manera responsable, protegiendo al público y también preservando empleos o, al menos, ayudándonos a hacer la transición hacia nuevos empleos cuando algunos sean desplazados por la inteligencia artificial.

Starbuck: ¿Qué piensa de quienes comparten la posición de Trump de que debemos superar a otros países y ser los primeros en lograr estos avances tecnológicos? ¿Qué les dice a los votantes que dicen que hay que avanzar a toda velocidad?

Ford: Creo que personas sensatas pueden tener opiniones diferentes. Yo tiendo a estar en desacuerdo con el presidente en este tema. Al final del día, no se debería obligar a las comunidades locales a tener centros de datos en sus vecindarios si no los quieren. Para mí, esto no es una cuestión de “no en mi patio trasero”. Yo vivo cerca de centros de datos, así que para mí no es un problema, pero también es una decisión personal, y creo que la opinión de las comunidades locales será fundamental.

Starbuck: ¿Usted vive cerca de un centro de datos?

Ford: Sí. De varios, en realidad.

Starbuck: ¿Le afectan el ruido o las obras de construcción, o tiene alguna preocupación personal en el lugar donde vive?

Ford: No he notado ni escuchado nada. Llevo 13 años viviendo allí y no, no me molesta vivir cerca de los centros de datos.

Starbuck: El gobernador Lombardo emitió su orden ejecutiva. Parece que tienen algunos puntos en común, como evitar que aumenten las facturas de electricidad de la población y establecer estándares para el uso del agua. ¿Qué piensa de su propuesta? ¿Considera que hay similitudes?

Ford: Bueno, es débil, totalmente ineficaz y deficiente. No cambia su postura, que es que, entre comillas, “apoya incondicionalmente” los centros de datos y que cree que son una fiebre del oro para nuestro estado, cuando, en realidad, el único oro que está fluyendo es el de los intereses de los centros de datos y su dinero hacia las arcas de su campaña. Lo cierto es que ha otorgado 240 millones de dólares en exenciones fiscales a los centros de datos. Su plan es sumamente insuficiente para abordar el tema de las exenciones fiscales que la mayoría de la gente quiere que se atienda. No ha cumplido siquiera con su responsabilidad de hacer cumplir la ley vigente en lo que respecta a las auditorías de los centros de datos. No me sorprende que no haya venido a hablar con ustedes aquí. De todos modos, ha estado evitando a todo el mundo porque no podría explicarles ese plan. No es su plan. A todos los efectos, es simplemente un copia y pega de las recomendaciones de un encuestador de Trump sobre lo que los funcionarios republicanos deben decir.

Starbuck: ¿En qué se diferencia su propuesta, especialmente en lo relacionado con las exenciones fiscales? Una parte de la propuesta de Lombardo limita algunas exenciones de los impuestos sobre ventas y uso y no permite exenciones sobre los impuestos locales destinados a financiar las escuelas. ¿En qué se diferencian sus planes?

Ford: Voy a poner fin a todas las nuevas exenciones fiscales para los centros de datos.

Starbuck: ¿No habría nuevas exenciones fiscales para los centros de datos?

Ford: Por ahora, estoy auditando las exenciones fiscales que ya se han otorgado para asegurarme de que estos centros de datos realmente hayan cumplido con su parte del acuerdo. Segundo, ya he dicho que vamos a exigir que cualquier nuevo centro de datos que quiera instalarse aquí amplíe la red eléctrica para cubrir sus propias necesidades y garantizar que la factura de electricidad de los ciudadanos de Nevada no aumente ni un centavo. Tendrán que utilizar energía renovable para abastecer sus instalaciones y algo distinto del agua para enfriarlas. Uno de los aspectos más importantes es que la comunidad pueda opinar antes de que se tome una decisión. Y si no quiere el proyecto, no se hará. No se les debe imponer.

Starbuck: ¿Qué pasaría si, después de la auditoría, descubre que no han cumplido con los requisitos establecidos? ¿Les retiraría las exenciones fiscales?

Ford: Vamos a utilizar todas las vías legales a nuestro alcance, ya sea recurriendo a la ley, a las propias exenciones fiscales, a los acuerdos o a cualquier otro recurso. Pero habrá consecuencias para las entidades que no hayan cumplido con su parte del acuerdo. Ya sea en cuanto a la contratación de trabajadores locales o al cumplimiento de otros requisitos, vamos a exigirles que rindan cuentas.

Starbuck: ¿Esperaba que este tema adquiriera tanta importancia en estas elecciones? ¿Y qué comunidades le preocupan más?

Ford: No, no esperaba que este tema adquiriera tanta importancia en este ciclo electoral. La primera vez que recuerdo haber escuchado hablar de esto, creo que estaba en Minden, en el otoño del año pasado, cuando una persona expresó su preocupación por un centro de datos que se estaba considerando construir en Yerington. No querían saber nada de eso. No querían tenerlo allí. Y pensé: “Esto es nuevo. Déjeme hablar con más personas de todo el estado para entender cuáles son sus preocupaciones”.

Usted ya me preguntó una vez por qué tardé en presentar mi plan, y es porque realmente hago la debida diligencia para asegurarme de contar con la información necesaria. Así que empecé a hablar con personas de todo el estado y, sin importar dónde están, en una zona rural, urbana o suburbana de Nevada, la gente está hablando de este tema.

Boulder City no lo quiere, y está todo ese ir y venir con las tierras públicas que Joe Lombardo ayudó a facilitar. Pahrump me preocupa; no quieren que se toque su cuenca hidrográfica. Las tribus se han pronunciado y tenemos que escucharlas a todas. El desarrollo y los incentivos que hemos utilizado desde 2015 tienen que cambiar a partir de lo que hemos visto en los últimos 11 años. Eso incluye los acuerdos de beneficios comunitarios y lo que establecen.

El demócrata Aaron Ford compite contra el gobernador republicano Joe Lombardo, quien busca la reelección en 2026. Un portavoz de su campaña no respondió a la invitación de KUNR para una entrevista. KUNR también solicitó una entrevista con la oficina del gobernador para obtener más detalles sobre la orden ejecutiva.

Puede conocer más sobre la agenda de Ford para los centros de datos en Purple Politics Nevada .

Here is the story in English