Trabajan en Tahoe. Simplemente no pueden permitirse vivir allí

La región de Tahoe, conocida por su lago de aguas cristalinas y sus actividades al aire libre durante todo el año, lleva mucho tiempo lidiando con un problema conocido: la vivienda. Para las miles de personas que mantienen a Tahoe en funcionamiento, desde maestros hasta personal de restaurantes y defensores de salud mental, encontrar un lugar seguro, asequible y cercano al trabajo suele ser imposible.Stephanie Rodriguez, una defensora de víctimas, creció y trabajó durante más de 30 años en Incline Village. Pero recientemente se vio obligada a irse.

“Honestamente, fueron dos cosas: la renta tan alta y el costo de la guardería, que aquí es súper cara. Con mi hijo de dos años, no podía con ambas. Era pagar ambas o elegir algo mucho más barato”, dijo Rodriguez.

Ahora vive en Carson City y pasa una hora manejando en cada dirección, gastando casi $300 al mes en gasolina. El costo emocional es aún mayor.

“He estado nostálgica, extrañando Tahoe, no te voy a mentir. He pensado en ver si encuentro algo aquí, algo similar a lo que pago en Carson. Pero son como $3.000, no puedo permitírmelo además de la niñera”, dijo.

Se están realizando algunos esfuerzos para aliviar la crisis. En toda la región, las jurisdicciones, incluidos los condados de Placer y Washoe, están probando una combinación de soluciones. Entre ellas se incluyen la oferta de ayudas para el pago inicial a los compradores locales y la incentivación de la conversión de alquileres a corto plazo en viviendas a largo plazo.

En Incline Village y Crystal Bay, un estudio sobre las necesidades de vivienda en Washoe Tahoe realizado en 2021 reveló que la región se está volviendo cada vez más exclusiva, ya que las familias locales más jóvenes y los trabajadores esenciales se ven obligados a abandonar la zona debido a los altos precios y son sustituidos por residentes de más edad y mayor poder adquisitivo.

La región está viendo reducirse su fuerza laboral, cambios en la matrícula escolar y crecientes dificultades para los negocios debido a la falta de vivienda estable y asequible. Muchos empleadores reportaron problemas para contratar y retener personal, con candidatos que rechazan empleos tras enterarse del costo de vivienda o de que tendrían que viajar desde Reno o Carson City.

El informe estimó que, para 2026, se necesitan 1.200 nuevas viviendas, al menos 65% de ellas asequibles, para cubrir los déficits actuales y prepararse para la jubilación de parte de la fuerza laboral local.

Debido a las limitaciones de desarrollo, el estudio recomendó varias acciones, incluida la restricción de los alquileres a corto plazo.

La zona de Tahoe-Truckee también se enfrenta a problemas similares.

Una actualización de 2023 del Mountain Housing Council para la región de Tahoe-Truckee, que abarca un área de 550 millas cuadradas dentro del Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee, estimó una demanda total de vivienda no satisfecha de aproximadamente 8200 unidades.

“Es bastante significativo. La cifra ha bajado con respecto a los datos de 2016 que propusieron. Creo que rondaba los 11 000, así que ha bajado. Ahora se han realizado muchos esfuerzos, como los de nuestra agencia y todos los demás socios en materia de vivienda, que están marcando la diferencia”, dijo Heidi Volkhardt Allstead, directora ejecutiva de la Truckee Tahoe Workforce Housing Agency.

La mayor parte de la demanda de vivienda proviene de los trabajadores locales que no disponen de una vivienda adecuada, seguidos por las personas que se desplazan diariamente al trabajo y los trabajadores temporeros. Aproximadamente el 66 % de las viviendas de esta región no están ocupadas a tiempo completo debido a su uso como segundas residencias y alquileres vacacionales.

En Sage Leaf, Justin Ozuna mezcla un cóctel detrás de la barra. Es el gerente del restaurante, pero también cubre turnos de bartender cuando es necesario. Como muchos que trabajan en Incline Village, viaja todos los días desde su casa en Sparks, a casi una hora de distancia.

“Para mí, se trata de poder mantenerme a mí y a mi hija de forma segura y económicamente. Soy padre soltero... vivir en la zona de Tahoe sería fantástico. Pero para mí, en mi situación actual, no es algo que tenga sentido. Sí, es demasiado caro para mí vivir aquí, así que esa opción queda descartada”, dijo Ozuna.

En Sparks, comparte una casa espaciosa con un compañero de piso. En Tahoe, ese mismo precio no le daría para mucho.

“Ahora mismo tengo un compañero de piso. Tenemos una casa de tres dormitorios, dos baños y 167 m2 por $2200 al mes. Eso incluye un patio trasero completo y un garaje en Sparks. Por ese precio, en los alrededores del lago, no voy a conseguir mucho”, dijo.

Aun así, cree que cualquier solución debe incluir a los trabajadores temporales y extranjeros.

“Creo que, hasta cierto punto, sí, la vivienda asequible es importante y tiene que ser una opción, especialmente para quienes vienen de otros estados, especialmente para quienes vienen de otros países con visados de trabajo y todo ese tipo de cosas. Necesitamos infraestructuras que puedan soportar eso”, dijo.

Maria Palma / KUNR Public Radio

En la orilla sur del lago, Nicholas Edge enfrenta la misma crisis desde otra perspectiva. Trabaja como gestor de casos de salud mental en South Lake Tahoe y paga cerca de $2.200 al mes por un dúplex. Incluso con más de 15 años en su campo, ser propietario parece inalcanzable.

“Sinceramente, tengo 37 años. Llevo 15 años trabajando en mi campo y, para estar en mi campo, tener éxito en mi campo y seguir sintiendo que tengo que compartir piso si vivo solo, puede resultar un poco desalentador”, dijo.

Los precios han subido, pero los salarios, incluso para profesionales, no han seguido el ritmo.

“Quiero decir, creo que definitivamente podría ser un poco menos, en comparación a cuando me mudé aquí por primera vez hasta ahora, ya que los precios de la vivienda, así como los precios de los alquileres, han subido exponencialmente, y eso solo en unos pocos años”, dijo Edge.

Un estudio realizado en 2019 por el Tahoe Prosperity Center para la región de South Shore, que incluye South Lake Tahoe y partes de los condados de El Dorado y Douglas, estimó que se necesitarán 3290 nuevas viviendas para 2026. El informe destacaba que el 41% de los hogares de South Shore soportan una carga económica elevada, que incluye hipotecas, alquileres y servicios públicos, y que los empleadores citan los altos costes de la vivienda como un obstáculo clave para contratar y retener a los trabajadores.

Programas creativos buscan mantener a los trabajadores en Tahoe

Para cerrar la brecha de vivienda, agencias, organizaciones sin fines de lucro y empleadores están creando nuevos programas, ampliando los existentes y buscando soluciones creativas para que los trabajadores permanezcan en la cuenca de Tahoe.

En South Lake Tahoe, Sugar Pine Village es uno de los desarrollos más ambiciosos hasta la fecha: 248 unidades de vivienda asequible en construcción en terrenos estatales.

En la costa norte, Allstead señaló varias soluciones impulsadas por los empleadores. Algunas empresas, como Tahoe Dave’s, han comprado casas para alquilarlas a su personal, mientras que otros empleadores en el condado de Placer ofrecen subsidios mensuales de vivienda.

“Algunos empleadores que conozco… también ayudan a cubrir parte del costo del alquiler”, dijo.

Programas como Placemate ofrecen incentivos en efectivo a propietarios para convertir unidades, a menudo segundas residencias o viviendas vacías usadas como alquileres de corto plazo, en alquileres de largo plazo para empleados locales. En Truckee, desde su creación en 2020, el programa ha convertido más de 200 viviendas, beneficiando a más de 500 residentes. En 2025, Placemate lanzó un programa piloto Lease to Locals en Incline Village/Crystal Bay.

Los datos regionales muestran brechas crecientes

Aunque todavía se está llevando a cabo una nueva evaluación de las necesidades de vivienda en toda la cuenca, dirigida por la Agencia de Planificación Regional de Tahoe, se espera que revele datos actualizados de toda la región. Estudios recientes de diversas partes de la zona de Tahoe revelan problemas de vivienda persistentes y distintos según la región.

Los ingresos medios de los hogares en toda la región de Tahoe han aumentado, especialmente en las comunidades del norte del lago. En 2022, las zonas de la costa norte registraron unos ingresos medios de $120.170, muy superiores a los 78.924 de la costa sur.

La asequibilidad de la vivienda sigue siendo un tema central, ya que el precio medio de venta en toda la región de Tahoe alcanzará los $980.000 en 2024. A medida que suben los precios, también lo hace la demanda de viviendas de alquiler estables, pero solo el 21,1% de las viviendas están ocupadas por inquilinos, mientras que el 28,5 % están ocupadas por propietarios y el 44,1 % de todas las viviendas permanecen vacías por motivos estacionales..

Aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de la región viaja diariamente a Tahoe, un patrón que se mantiene constante. Muchos viajan desde comunidades como Truckee, Carson City y Reno hacia trabajos en lugares como South Lake Tahoe.

Por qué construir en Tahoe es tan complicado

Construir más vivienda en Tahoe es mucho más complejo y costoso que en otras regiones, debido a la combinación de regulaciones ambientales, altos costos de construcción y una temporada de obras limitada.

“Tahoe es un lugar hermoso. Muy deseado… cuando tienes un lugar donde todos quieren vivir, hay mucha demanda y poca oferta”, dijo Erin Casey, directora ejecutiva del Tahoe Housing Hub.

Las estrictas protecciones ambientales destinadas a conservar el lago Tahoe han regulado el crecimiento por décadas.

“El hecho de ser dueño de un terreno no significa que puedas desarrollarlo como quieras”, dijo.

Estas reglas, aplicadas por la Tahoe Regional Planning Agency, restringen dónde y cuándo puede construirse, especialmente en los meses de nieve.

Pero la educación y la divulgación siguen siendo clave para las soluciones a largo plazo, especialmente en una región donde las políticas, permisos y procesos de desarrollo son complejos.

Casey destacó la importancia de mantener a la comunidad informada y participando.

“Parte de cómo fomentamos esa participación es mediante mucha educación”, dijo. “La vivienda no es un tema sencillo, así que tratamos de brindar la mayor información posible sobre sus distintos componentes”.