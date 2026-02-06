Al Aire con KUNR - 6 de febrero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Con las recientes actividades de ICE en Minnesota, muchos residentes de Reno temen que una situación similar ocurra en la ciudad.

El invierno en el norte de Nevada ha sido inusualmente cálido y seco.

De Tahoe a los Juegos Olímpicos de Invierno, una esquiadora local compite en Italia este invierno. Con solo quince años, Abby Winterberger es la atleta más joven del equipo de Estados Unidos.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .