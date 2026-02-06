© 2026 KUNR
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 6 de febrero de 2026

By Maria Palma
Published February 6, 2026 at 3:17 PM PST
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Con las recientes actividades de ICE en Minnesota, muchos residentes de Reno temen que una situación similar ocurra en la ciudad.

El invierno en el norte de Nevada ha sido inusualmente cálido y seco.

De Tahoe a los Juegos Olímpicos de Invierno, una esquiadora local compite en Italia este invierno. Con solo quince años, Abby Winterberger es la atleta más joven del equipo de Estados Unidos.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.