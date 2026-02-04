Medidas migratorias federales alimentan temores sobre la policía local

La vicepresidenta de la Junta de Comisionados del condado, Mariluz Garcia, dijo que las acciones federales en materia migratoria han hecho que la gente tenga miedo de llamar al 911 o incluso de pasar por un control de tránsito rutinario. Ella reiteró que la Oficina del Sheriff del condado de Washoe no interrogará, arrestará ni detendrá a personas únicamente por sospechas sobre su estatus migratorio.

“Nuestros agentes no detienen a Lucía Starbuck por su acento, por el color de su piel ni porque sospechen de su estatus migratorio”, dijo García. “Ese no es el papel que desempeñan ni el trabajo que hacen. El estatus migratorio podría conocerse, quizá, una vez que la persona está en un centro de detención. Esa información es de acceso público.”

En un comunicado escrito , el sheriff Darin Balaam dijo que la aplicación de las leyes migratorias es una responsabilidad federal y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha tenido acceso a la cárcel desde hace más de 30 años.

“Las personas son alojadas en nuestro centro de detención únicamente bajo autoridad legal y en pleno cumplimiento del debido proceso constitucional, la ley de Nevada y los requisitos federales aplicables”, dijo Balaam.

A diferencia de la policía metropolitana de Las Vegas y de los condados de Douglas y Lyon , la Oficina del Sheriff del condado de Washoe no ha firmado el acuerdo 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales actuar como agentes de inmigración.

García dijo que otra batalla cuesta arriba es la desinformación. Ella señaló que tan solo la semana pasada tuvo que verificar dos reportes falsos que aseguraban que la Patrulla de Caminos de Nevada y la Guardia Nacional estaban aplicando leyes migratorias.

“La gente siente que está ayudando a la situación al evitar que otros caigan en una trampa. La intención es realmente buena: quieres cuidar a tus vecinos. El problema es que tú o yo podemos armar una publicación en redes sociales y difundirla sin más”, dijo García.

García instó a la comunidad a asegurarse de que la información sea veraz y precisa antes de volver a compartirla.