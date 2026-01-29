Al Aire con KUNR - 30 de enero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

La universidad se ha vuelto más cara en Nevada.

A partir del próximo mes, la biblioteca del centro de Reno dejará de abrir los fines de semana.

Residentes de Nevada en Tahoe expresan creciente frustración con la forma en que la Agencia de Planificación Regional de Tahoe (TRPA) toma decisiones.

Deportistas de Tahoe estarán presentes en los juegos olímpicos de invierno.

