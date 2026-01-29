© 2026 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 30 de enero de 2026

By Maria Palma
Published January 29, 2026 at 2:25 PM PST
Racks of skis and snowboards stand in front of a mountain with snowy ski runs.
Kat Fulwider
/
KUNR Public Radio
Views from the base of Mt. Rose - Ski Tahoe opening weekend.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

La universidad se ha vuelto más cara en Nevada.

A partir del próximo mes, la biblioteca del centro de Reno dejará de abrir los fines de semana.

Residentes de Nevada en Tahoe expresan creciente frustración con la forma en que la Agencia de Planificación Regional de Tahoe (TRPA) toma decisiones.

Deportistas de Tahoe estarán presentes en los juegos olímpicos de invierno.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.