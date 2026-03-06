Al Aire con KUNR - 6 de marzo de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

Un estudio de la nieve evalúa la capa de nieve, sugiriendo menos agua en el región.

El gabinete de biblioteca del condado de Washoe elige un nuevo director.

El tesorero de Nevada envió una factura de más de dos mil millones de dólares al gobierno federal debido a las tarifas inconstitucionales.

Y las reacciones de los negocios nacionales y locales a la escasez del centavo en los EE.UU.

