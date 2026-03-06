© 2026 KUNR
Al Aire con KUNR - 6 de marzo de 2026

By Maria Palma
Published March 6, 2026 at 12:15 PM PST
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

Un estudio de la nieve evalúa la capa de nieve, sugiriendo menos agua en el región.

El gabinete de biblioteca del condado de Washoe elige un nuevo director.

El tesorero de Nevada envió una factura de más de dos mil millones de dólares al gobierno federal debido a las tarifas inconstitucionales.

Y las reacciones de los negocios nacionales y locales a la escasez del centavo en los EE.UU.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.