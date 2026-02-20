Al Aire con KUNR - 20 de febrero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Una avalancha en el área de Lake Tahoe deja ocho fallecidos.

Nevada obtendrá una financiación histórica para la salud rural mientras se avecinan recortes en Medicaid.

Durante una reunión municipal, ciudadanos expresaron su preocupación e indignación por el tiroteo de Michael Johnson ocurrido en Wells.

El congresista Mark Amodei da entrevista exclusiva con KUNR antes de su retiro.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .