Al Aire con KUNR - 13 de marzo de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

Inviernos calurosos están extendiendo las temporadas de alergias.

Seis oficiales del departamento de policía de Reno están de baja por una investigación.

Tensiones entre Irán y EE.UU, puede afectar el precio de gasolina en Nevada.

La ciudad de South Lake Tahoe pronto abrirá un nuevo Centro Multigeneracional de Recreación.

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