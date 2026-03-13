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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 13 de marzo de 2026

By Maria Palma
Published March 13, 2026 at 1:17 PM PDT
Kathryn Nance is dressed in business attire and smiling in front of a window. Through the window, part of Reno is visible, including buildings, an overcast sky, and a letter sculpture that reads “BELIEVE” with the Truckee River flowing behind it.
Lucia Starbuck
/
KUNR Public Radio
Reno City Council unanimously confirmed the city manager’s nomination for Kathryn Nance to lead the Reno Police Department on Jan. 11, 2023, at Reno City Hall.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

Inviernos calurosos están extendiendo las temporadas de alergias.

Seis oficiales del departamento de policía de Reno están de baja por una investigación.

Tensiones entre Irán y EE.UU, puede afectar el precio de gasolina en Nevada.

La ciudad de South Lake Tahoe pronto abrirá un nuevo Centro Multigeneracional de Recreación.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.