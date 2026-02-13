Al Aire con KUNR - 13 de febrero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

El representante Mark Amodei, único republicano de Nevada en el Congreso, anunció que se retirará al final de su mandato.

La tribu Washoe anunció la adquisición de más de 10.000 acres de tierra al norte del Lago Tahoe.

El Consulado de Guatemala en Las Vegas visitará Reno este año.

El Centro Internacional del Norte de Nevada realizará un grupo focal en Reno para ampliar su programa de apoyo y empoderamiento para mujeres inmigrantes.

