El Consulado de Guatemala en Las Vegas anuncia sus primeras visitas móviles al norte de Nevada

El cónsul general Pablo Molina informó que ya se han programado varias visitas móviles para 2026, la mayoría en Reno. La próxima jornada del consulado móvil está prevista para el 21 y 22 de marzo.

Molina estima que alrededor de 23,000 guatemaltecos viven en Nevada, lo que refleja el crecimiento de esta comunidad en el estado.

El consulado fue establecido en Nevada debido al aumento de la población guatemalteca en el estado. En el pasado, los residentes tenían que viajar a Los Ángeles para realizar sus trámites, lo que implicaba mayores gastos y tiempo de traslado.

“El consulado de Los Ángeles venía aquí a Las Vegas, entonces ellos aprovechaban para hacer sus trámites. Y si no, la otra opción era viajar a la ciudad de Los Ángeles a hacer los trámites”, explicó Molina.

Durante las visitas móviles se ofrecerán servicios como renovación de pasaportes, emisión de certificados de nacimiento, trámite del Documento Personal de Identificación (DPI), inscripciones de matrimonio y defunción, así como el registro de niños nacidos en Estados Unidos de padres guatemaltecos. Las citas son gratuitas, pero deben programarse por teléfono a partir del 23 de febrero.

Además, se prevén otras fechas del consulado móvil en Reno durante mayo, julio, octubre y noviembre. Las fechas específicas se anunciarán en las redes sociales oficiales del consulado.

