© 2026 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El Consulado de Guatemala en Las Vegas anuncia sus primeras visitas móviles al norte de Nevada

KUNR Public Radio | By Maria Palma
Published February 13, 2026 at 2:11 PM PST
Consulado General de Guatemala en Las Vegas
Instagram
Consulado General de Guatemala en Las Vegas

El Consulado de Guatemala en Las Vegas, que abrió sus puertas en julio, anunció sus primeras visitas de consulado móvil al norte de Nevada, con el objetivo de acercar sus servicios a miles de guatemaltecos que viven fuera del área de Las Vegas.

El cónsul general Pablo Molina informó que ya se han programado varias visitas móviles para 2026, la mayoría en Reno. La próxima jornada del consulado móvil está prevista para el 21 y 22 de marzo.

Molina estima que alrededor de 23,000 guatemaltecos viven en Nevada, lo que refleja el crecimiento de esta comunidad en el estado.

El consulado fue establecido en Nevada debido al aumento de la población guatemalteca en el estado. En el pasado, los residentes tenían que viajar a Los Ángeles para realizar sus trámites, lo que implicaba mayores gastos y tiempo de traslado.

“El consulado de Los Ángeles venía aquí a Las Vegas, entonces ellos aprovechaban para hacer sus trámites. Y si no, la otra opción era viajar a la ciudad de Los Ángeles a hacer los trámites”, explicó Molina.

Durante las visitas móviles se ofrecerán servicios como renovación de pasaportes, emisión de certificados de nacimiento, trámite del Documento Personal de Identificación (DPI), inscripciones de matrimonio y defunción, así como el registro de niños nacidos en Estados Unidos de padres guatemaltecos. Las citas son gratuitas, pero deben programarse por teléfono a partir del 23 de febrero.

Además, se prevén otras fechas del consulado móvil en Reno durante mayo, julio, octubre y noviembre. Las fechas específicas se anunciarán en las redes sociales oficiales del consulado.
Local Stories
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
See stories by Maria Palma