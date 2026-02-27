Al Aire con KUNR - 27 de febrero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Fondo nacional apoyará a familias inmigrantes afectadas por operativos de ICE.

Más de un año después del inicio del segundo mandato del presidente Trump, algunos de sus simpatizantes en Nevada tienen opiniones divididas sobre su desempeño.

El miembro del Concejo de la ciudad de Sparks, Joe Rodriguez, fue arrestado el fin de semana pasado.

Nuevo centro de transición para personas sin hogar abrió en Truckee.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .