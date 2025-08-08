© 2025 KUNR
Al Aire con KUNR - 8 de agosto de 2025

By Maria Palma
Published August 8, 2025 at 1:01 PM PDT
Maria Palma
/
KUNR Public Radio
Leaders gather at the 29th annual Tahoe Summit on August 6 at Valhalla Tahoe, discussing key issues like climate resilience, wildfire prevention, and collaborative conservation efforts to protect the Basin’s future.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de una estafa con respecto a citas con el Consulado Mexicano en el Condado de Mono.

Autoridades locales y estatales celebraron la inauguración de un nuevo complejo de 50 viviendas sociales en el recinto del Nevada Cares Campus.

El Distrito Escolar del Condado de Washoe celebró la inauguración de la Academia Debbie Smith.

La Cumbre Anual de Tahoe reunió esta semana a legisladores, líderes tribales y defensores del medio ambiente para debatir sobre el futuro del lago Tahoe.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.