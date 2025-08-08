Al Aire con KUNR - 8 de agosto de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de una estafa con respecto a citas con el Consulado Mexicano en el Condado de Mono.

Autoridades locales y estatales celebraron la inauguración de un nuevo complejo de 50 viviendas sociales en el recinto del Nevada Cares Campus.

El Distrito Escolar del Condado de Washoe celebró la inauguración de la Academia Debbie Smith.

La Cumbre Anual de Tahoe reunió esta semana a legisladores, líderes tribales y defensores del medio ambiente para debatir sobre el futuro del lago Tahoe.

