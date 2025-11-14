Al Aire con KUNR - 14 de noviembre de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los voluntarios de Reno y Sparks que se unen para ayudar a los vecinos necesitados en este Día de Acción de Gracias.

El Banco de Alimentos del Norte de Nevada está añadiendo distribuciones especiales.

Un banco de alimentos de South Lake Tahoe se enfrenta a una grave escasez.

Una coalición en Nevada está instando a los legisladores estatales a proteger a los inmigrantes durante la sesión legislativa especial.

