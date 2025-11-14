© 2025 KUNR
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 14 de noviembre de 2025

By Maria Palma
Published November 14, 2025 at 12:58 PM PST
A woman in a bright blue shirt places produce in a produce cart while a senior citizen looks on.
Courtesy of the Food Bank of Northern Nevada
Officials with the Food Bank of Northern Nevada fear seniors who receive SNAP could lose up to 90 percent of their benefits after supplemental payments end.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los voluntarios de Reno y Sparks que se unen para ayudar a los vecinos necesitados en este Día de Acción de Gracias.

El Banco de Alimentos del Norte de Nevada está añadiendo distribuciones especiales.

Un banco de alimentos de South Lake Tahoe se enfrenta a una grave escasez.

Una coalición en Nevada está instando a los legisladores estatales a proteger a los inmigrantes durante la sesión legislativa especial.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.