Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 5 de diciembre de 2025

By Maria Palma
Published December 5, 2025 at 2:03 PM PST
Northern Nevada International Center
Maria Palma
/
KUNR
Northern Nevada International Center

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca del Centro Internacional del Norte de Nevada que reimagina un futuro más resiliente tras un año de turbulencias.

La Sociedad Protectora de Animales de Truckee-Tahoe lanza un nuevo programa de subvenciones para el cuidado de mascotas

Una organización local de defensa de los derechos LGBTQ+ fue vandalizada en un incidente de grafitis

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.