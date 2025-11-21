Al Aire con KUNR - 21 de noviembre de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de un nuevo proyecto de ley aprobado durante la sesión legislativa especial de Nevada que añade medidas de protección para los legisladores.

Reno establece un nuevo récord por su primera helada.

Los legisladores de Nevada aprueban un programa de asistencia económica como red de seguridad en caso de que el SNAP vuelva a interrumpirse.

El Senado de Nevada rechaza la ampliación de los créditos fiscales para el cine.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .