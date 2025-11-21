© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 21 de noviembre de 2025

By Maria Palma
Published November 21, 2025 at 11:22 AM PST
Unions watch the second hearing on the legislation to expand transferable film tax credits during Nevada’s special legislative session in Carson City, Nevada, on Nov. 16, 2025.
Lucia Starbuck
/
KUNR Public Radio
Unions watch the second hearing on the legislation to expand transferable film tax credits during Nevada’s special legislative session in Carson City, Nevada, on Nov. 16, 2025.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de un nuevo proyecto de ley aprobado durante la sesión legislativa especial de Nevada que añade medidas de protección para los legisladores.

Reno establece un nuevo récord por su primera helada.

Los legisladores de Nevada aprueban un programa de asistencia económica como red de seguridad en caso de que el SNAP vuelva a interrumpirse.

El Senado de Nevada rechaza la ampliación de los créditos fiscales para el cine.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.