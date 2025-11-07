© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
If you’re experiencing technical difficulties listening to KNCJ 89.5 FM, you can listen live here on KUNR.org or click here to download the KUNR app.
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 7 de noviembre de 2025

By Maria Palma
Published November 7, 2025 at 1:07 PM PST
Banner for Catholic Charities advertising their Food Pantry and Ess
Ally Ibarra / KUNR Public Radio
Banner for Catholic Charities of their Food Pantry and Essentials Closet

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de un acaudalado donante republicano que admitió haber contratado a un investigador privado para seguir a la alcaldesa de Reno, Hillary Schieve.

Por otra parte, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, enfrentó retrasos y no logró enviar los pagos este mes. El distrito escolar se pronunció al respecto.

Ante esta situación, Catholic Charities y el Banco de Alimentos del Norte de Nevada reportan un aumento en la demanda de ayuda, después de que muchos beneficiarios no recibieran sus prestaciones de noviembre.

Para responder a esta necesidad, la Guardia Nacional de Nevada ha sido desplegada para colaborar en la distribución de alimentos en todo el estado.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.