Al Aire con KUNR - 7 de noviembre de 2025
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de un acaudalado donante republicano que admitió haber contratado a un investigador privado para seguir a la alcaldesa de Reno, Hillary Schieve.
Por otra parte, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, enfrentó retrasos y no logró enviar los pagos este mes. El distrito escolar se pronunció al respecto.
Ante esta situación, Catholic Charities y el Banco de Alimentos del Norte de Nevada reportan un aumento en la demanda de ayuda, después de que muchos beneficiarios no recibieran sus prestaciones de noviembre.
Para responder a esta necesidad, la Guardia Nacional de Nevada ha sido desplegada para colaborar en la distribución de alimentos en todo el estado.
