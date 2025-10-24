Al Aire con KUNR - 24 de octubre de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de la posición de la Universidad de Nevada, Reno, con respecto a seguir adelante con la solicitud de reconocimiento federal como institución al servicio de la comunidad hispana.

Zeus El querido cisne de la UNR falleció en marzo de este año. Una nueva pareja de cisnes llegará al lago Manzanita.

El vicegobernador republicano Stavros Anthony anuncia su campaña de reelección, enfrentado a Sandra Jauregui.

Militares en servicio activo recibieron su salario del 15 de octubre. Dado que el cierre del gobierno continúa, no saben cuándo recibirán su próximo sueldo.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .