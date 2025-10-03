Al Aire con KUNR - 3 de octubre de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca del cuestionamiento a la Universidad de Nevada, Reno, y su programa UndocuPack. Miembros de la Administración Trump la acusan de hacer un uso indebido de los fondos federales.

Funcionarios del Tribunal Municipal de Reno pondrán fin a un programa centrado en conectar a las personas sin hogar con servicios.

Un fotógrafo oriundo de South Lake Tahoe pero reconocido internacionalmente mostrará por primera vez sus obras en su ciudad natal.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .