© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Congress voted to defund public media. Now more than ever, we need your help protecting this vital service.
Learn what you can do to support KUNR today ➡️
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 3 de octubre de 2025

By Maria Palma
Published October 3, 2025 at 12:38 PM PDT
A square sculpture with the letter N in the middle is located on the University of Nevada, Reno campus. It’s casting a shadow over a sidewalk in front of a brick building.
Jose Davila IV
/
KUNR Public Radio
Latino students made up just 23.7% of UNR’s undergraduate student body in Fall 2021.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca del cuestionamiento a la Universidad de Nevada, Reno, y su programa UndocuPack. Miembros de la Administración Trump la acusan de hacer un uso indebido de los fondos federales.

Funcionarios del Tribunal Municipal de Reno pondrán fin a un programa centrado en conectar a las personas sin hogar con servicios.

Un fotógrafo oriundo de South Lake Tahoe pero reconocido internacionalmente mostrará por primera vez sus obras en su ciudad natal.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.