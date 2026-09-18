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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 18 de septiembre de 2026

By Maria Palma
Published September 18, 2026 at 11:19 AM PDT
Luisa Paniagua's mobile home after the fire destroyed it.
Luisa Paniagua
/
GoFundMe
Luisa Paniagua's mobile home after the fire destroyed it.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Préstamos por desastre a baja tasa de interés disponibles para afectados por incendios.

Residentes hispanos de Reno hablan sobre cómo se entregaron los mensajes de emergencia durante el incendio Hawk.

Alcalde de South Lake Tahoe pasará al menos una semana en prisión.

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Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.