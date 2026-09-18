Al Aire con KUNR - 18 de septiembre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Préstamos por desastre a baja tasa de interés disponibles para afectados por incendios.

Residentes hispanos de Reno hablan sobre cómo se entregaron los mensajes de emergencia durante el incendio Hawk.

Alcalde de South Lake Tahoe pasará al menos una semana en prisión.

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