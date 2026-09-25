Al Aire con KUNR - 25 de septiembre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Una niña de la tribu shoshone que falleció hace más de 100 años en Pensilvania ha sido repatriada a Nevada.

Una nueva red permite a los investigadores observar en tiempo real lo que está sucediendo en toda la cuenca de Tahoe.

Dos grupos de periodistas están solicitando una revisión de las comunicaciones durante el incendio Hawk.

Keep Tahoe Blue instala máquinas para proteger el lago de los mejillones dorados y otras especies invasoras.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .