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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 25 de septiembre de 2026

By Maria Palma
Published September 25, 2026 at 1:16 PM PDT
Several CD3 Outpost Blue Stations are currently located at Baldwin Beach and along Fallen Leaf Lake.
Keep Tahoe Blue
Several CD3 Outpost Blue Stations are currently located at Baldwin Beach and along Fallen Leaf Lake.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Una niña de la tribu shoshone que falleció hace más de 100 años en Pensilvania ha sido repatriada a Nevada.

Una nueva red permite a los investigadores observar en tiempo real lo que está sucediendo en toda la cuenca de Tahoe.

Dos grupos de periodistas están solicitando una revisión de las comunicaciones durante el incendio Hawk.

Keep Tahoe Blue instala máquinas para proteger el lago de los mejillones dorados y otras especies invasoras.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.