© 2026 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 2 de octubre de 2026

By Maria Palma
Published October 2, 2026 at 12:18 PM PDT
A voter stands in front of a voting machine.
Jacob Solis
/
KUNR Public Radio

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Las autoridades del condado de Washoe instan a los votantes a enviar sus boletas para las elecciones de mitad de período con anticipación.

Un grupo de veteranos del norte de Nevada está exigiendo que David Flippo, candidato republicano por el Distrito Congresional 2, devuelva las donaciones de campaña tras las acusaciones de usurpación de méritos militares.

Nevada ocupa el sexto lugar en las tasas de registro de votantes jóvenes a nivel nacional. A solo unas semanas de las elecciones intermedias, ¿qué influencia podrían tener los votantes jóvenes en esta contienda electoral?

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.