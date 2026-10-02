Al Aire con KUNR - 2 de octubre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Las autoridades del condado de Washoe instan a los votantes a enviar sus boletas para las elecciones de mitad de período con anticipación.

Un grupo de veteranos del norte de Nevada está exigiendo que David Flippo, candidato republicano por el Distrito Congresional 2, devuelva las donaciones de campaña tras las acusaciones de usurpación de méritos militares.

Nevada ocupa el sexto lugar en las tasas de registro de votantes jóvenes a nivel nacional. A solo unas semanas de las elecciones intermedias, ¿qué influencia podrían tener los votantes jóvenes en esta contienda electoral?

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