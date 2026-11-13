Al Aire con KUNR - 13 de noviembre de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de las noticias de la semana.

Wendi Rawson será la nueva alcaldesa de Sparks.

Aprender RCP o Reanimación Cardiopulmonar puede salvar vidas, pero pocas personas se sienten preparadas.

Estudiante de 17 años crea plataforma para enseñar educación financiera.

Universidad de Nevada Reno en Lake Tahoe nombra nuevo decano y presenta plan estratégico.

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