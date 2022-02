Lo que hay que saber: Pruebas de COVID-19 en el condado de Washoe

María Palma: Gustavo, ¿por qué se ha visto una disminución en el número de gente que quiere hacerse la prueba de COVID?

Gustavo Sagrero: La gente estaba aprensiva y confundida sobre dónde ir a hacerse la prueba, y sobre la eficacia de la misma. El estado está investigando Northshore Clinical Labs, que gestionaba algunos sitios de pruebas para el Condado de Washoe. El estado no ha dado mayores detalles por el momento, y esto, junto con los problemas que la gente está experimentado en conseguir sus resultados está causando preocupación. Washoe County y UNR han recientemente terminado su relación con Northshore Clinical Labs también.

Kevin Dick, del distrito de salud del condado de Washoe, que tiene sus propios sitios de pruebas, dice que espera que la reciente disminución de la demanda de pruebas se debe a una disminución en los casos y un cansancio generalizado de las personas con respecto a la pandemia.

Palma: Otra preocupación ha sido la aparición de falsos negativos en las pruebas. ¿Cómo puede saber alguien si tiene una prueba con un falso negativo?

Sagrero: Realmente, un buen indicador es que si ya te has hecho una prueba y empiezas a sentirte mal, incluso a tener algún síntoma sospechoso, es buena idea hacerse otra prueba para estar seguro.

Platiqué con Liliana Willbert, epidemióloga del Distrito Sanitario de Washoe, para que me aclare cómo obtener los resultados más precisos. Ella dice que todo es cuestión de tiempo.

"Si tienes síntomas especialmente si estuvo en contacto con una persona con COVID-19 debería hacerse una prueba aproximadamente 5 días después de la última vez que se estuvo expuesto", dijo Willbert.

Sagrero: Ella recomienda esto porque da espacio para que la carga viral se desarrolle hasta un punto que ayuda a que las pruebas obtengan una lectura más precisa.

Palma: ¿Dónde pueden ir las personas a realizarse un test de COVID a nivel local?

Sagrero: El Distrito de Salud del Condado de Washoe tiene sus instalaciones, como en el Livestock Events Center, y se pueden encontrar otros lugares en la comunidad.

Sólo asegúrese de traer alguna forma de identificación legal que proporcione un nombre y una dirección. Uno de los retos que enfrenta la gente es que las instalaciones de pruebas suelen funcionar durante las horas en las que la gente suele estar trabajando.

También hay otros lugares en los que los miembros de la comunidad que no tienen ese tipo de información preparada, o que no tienen tiempo, podrían acceder a las pruebas, como por ejemplo, conseguirlas en las farmacias, pero en este caso eso no es gratis si no tienes seguro de salud, lo que podría ser una barrera para algunos.

Las personas de otros países que no dispongan de la documentación adecuada también pueden inscribirse en el consulado de su país y obtener allí la documentación necesaria para solicitar las pruebas del estado, condado, y federal.

Palma: ¿Cómo ha respondido el gobierno estatal y federal a la oleada de omicrón?

Sagrero: Nevada encargó más de medio millón de pruebas de antígeno a domicilio a mediados de enero y éstas acaban de empezar a distribuirse en algunos lugares de la comunidad. En el condado de Washoe, se pueden encontrar algunas en el Distrito de Salud del Condado de Washoe en 9th Street. y en las oficinas de una organización llamada Accept en Washington Street.

También puede pedir cuatro pruebas de antígeno en casa del gobierno federal. Esos ya están llegando, puede pedir el suyo en COVIDtest.gov.

Quiero señalar que algunos argumentan que cuatro pruebas no son suficientes, especialmente para los hogares de varias generaciones o personas que viven con compañeros de habitación.

Palma: Las cuatro pruebas del gobierno federal son pruebas de antígenos. ¿Cómo se diferencian del otro tipo de pruebas?

Sagrero: Hay pruebas de PCR, y esos resultados se envían a un laboratorio donde buscan la materia genética del virus. Este tipo de prueba es súper sensible, por lo que puede detectar niveles muy bajos del virus. Los resultados pueden tardar unos días en llegar, dependiendo de la demanda. Y como has dicho, está la prueba rápida de antígenos que puedes hacer en casa. No es tan sensible, pero puedes obtener los resultados en cuestión de minutos.

Palma: Gracias por explicarnos. Pero, ¿aún no entiendo por qué hubo tanta demanda el mes pasado?

Sagrero: Hubo más personas que se enfermaron y buscaron pruebas debido a la oleada de la variante omicrón. Por ejemplo, a finales de enero, el condado de Washoe registró un promedio de siete días de más de 1,000 casos al día. Afortunadamente, esas cifras han disminuido desde entonces.

Hablé con Brian Labus, experto en enfermedades infecciosas y profesor de la Escuela de Salud Pública de la UNLV. Dijo que puede haber un retraso en la respuesta a las oleadas, que es lo que vimos con el omicron.

"Nuestra capacidad de análisis cambia con el tiempo. Cuando las cosas se calman y los números bajan, los centros de pruebas se cierran, y luego, cuando los números empiezan a subir de nuevo, tenemos que reabrir esos centros, pero no sucede de la noche a la mañana", dijo Labus.

Si usted no puede encontrar una prueba, y se siente enfermo, los funcionarios de salud están recomendando sospechar que tiene COVID-19, u otra enfermedad, y quedarse en casa.

Para obtener información en Español del Distrito de Salud del Condado de Washoe, llame al 775-328-2427.