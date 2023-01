Concejal de Reno Miguel Martínez habla de seguridad pública, vivienda y pequeñas empresas

Read in English.

El concejal Miguel Martínez fue nombrado en octubre de 2022. Él sirve al Distrito 3, que cubre la mayor parte del este de Reno, desde North McCarran Blvd a South Reno. Maria Palma de KUNR habló con él sobre sus planes para su periodo.

Maria Palma: Bienvenido, concejal Miguel Martinez. Es un placer hablar con usted para conocer más acerca de su labor con la comunidad de Reno. Gracias por estar aquí.

Miguel Martinez: Gracias por la oportunidad.

Palma: Bueno, usted lleva unos meses en el puesto. En octubre de 2022, se le nombró concejal del Distrito 3 de Reno en reemplazo de Óscar Delgado. Así que, cuénteme ¿cómo han sido estos tres meses en el puesto de concejal?

Martinez: Los últimos tres meses más o menos han sido muy rápidos, han pasado como un parpadeo de ojos porque he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente que no hubiera conocido por parte de mi trabajo que tenía antes de estar como el concejal de la ciudad de Reno. Aparte de toda la gente que estoy conociendo, obviamente las reglas, las leyes y todo lo que toca a la ciudad de Reno es mucho, abarca más de lo que yo estaba acostumbrado trabajando en el colegio comunitario los últimos siete años. Entonces ha sido una transición para poder aprender todo, pero con esfuerzo y con la ayuda del equipo que tengo en la ciudad.

Palma: ¿Qué significa para usted el Distrito 3? Sé que usted vive y quizás ha vivido por largos años en Ward 3.

Martinez: Sí, crecí en esa área. Lo que sé de esta área es que hay mucha variedad, hay mucha gente hispanohablante, hay muchos negocios pequeños de familia. Tenemos una área industrial cerca del aeropuerto también muy grande y abarca toda esa área. Entonces, cada persona que tenga negocio o que viva en esa área tiene sus prioridades dependiendo a lo que está sucediendo en su vida. A mí, eso es algo que yo quisiera traer al concejal de Reno, ser accesible. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario para aportar a la ciudad, me gustaría tener esa conversación y aprender más sobre qué les está sucediendo a los residentes y a los que tengan negocios en nuestra área.

Palma: ¿Cuáles son algunas de las necesidades del Distrito 3 que usted ya ha visto en su tiempo como concejal?

Martinez: Lo que he escuchado de los miembros de nuestra comunidad ha sido que quieren lugares seguros para poder transitar, sea en bicicleta o caminando. Hay varias áreas que, por las tormentas que han sucedido, se han caído árboles o mucha gente no ha tenido electricidad en su hogar. Las banquetas también es otra cosa. Yo sé que suena un poco pequeño, yo diría, pero es algo que es necesario para que nuestras comunidades no solo se vean bien y estén funcionales y se puedan utilizar al máximo, pero también que las familias, los niños que estén caminando a las escuelas o los que van a transitar por el autobús en la ciudad, tengan una manera segura para llegar a sus destinos.

Palma: Bueno, sabemos que gran parte de los residentes del Distrito 3 son latinos. ¿Cómo pretende usted representar a esta comunidad?

Martinez: Aparte de identificarme que soy parte de la comunidad, ir a los negocios, hacer el esfuerzo de ir a los eventos comunitarios y tener esas relaciones y conversaciones con los miembros de nuestra comunidad que me pueden informar de lo que les está sucediendo y cómo les puedo ayudar. De esa manera yo me informo y puedo representar a la comunidad mejor.

Palma: ¿De qué manera planea usted ofrecer ayuda a la gente sin hogar?

Martinez: Lo que he aprendido es que en la comunidad hay varios recursos que se están ofreciendo con negocios que no tienen fines de lucro, y están ofreciendo recursos para las personas que se encuentran en esa situación. Yo sé que el programa Clean and Safe ha trabajado duro en los últimos años para poder conectar a la gente que esté en esa situación.

Palma: Concejal, si usted pudiese describir su compromiso con la comunidad, en pocas palabras, ¿cuál sería su compromiso?

Martinez: Mi compromiso es que le voy a echar ganas, que voy a representarlos a lo más que yo pueda, que quiero lo mejor para ellos y que si quieren seguir conversando conmigo, que tengo la puerta abierta y quiero tener esa conversación con los miembros de nuestra comunidad.

Palma: El concejal Miguel Martínez termina su periodo en noviembre del 2024. Gracias por hablar conmigo.

Martinez: Gracias.