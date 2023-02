Consulado Móvil de México viene al norte de Nevada

El Consulado de México con sede en Las Vegas viene a Reno por primera vez en 2023 el sábado 25 y el domingo 26 de febrero.

Natalie Van Hoozer, reportera de KUNR, habló con el Cónsul Julián Escutia para saber más sobre los servicios que ofrecen y cómo atienden el norte del estado.

Natalie Van Hoozer: ¿Entonces, qué es el Consulado Móvil de México?

Cónsul Julián Escutia: El objetivo de los consulados móviles es llevar los servicios básicos del consulado a las poblaciones que están apartadas del edificio consular, de la sede consular.

Van Hoozer: ¿Y qué servicios se ofrecen en el Consulado Móvil?

Escutia: Pues, es pasaporte, matrícula consular y credencial del INE, el trámite de la credencial para votar desde el exterior del Instituto Nacional Electoral. En algunas ocasiones, con preparación previa de los casos, hacemos registro de mexicanos. Esto lo avisamos con tiempo porque es un trámite que requiere mucho más papeleo y que las familias tengan todos los requisitos listos incluidos cuando son menores de edad, pues a los menores de edad y a los testigos.

Van Hoozer: ¿Cómo pueden los miembros de la comunidad reservar citas en el Consulado Móvil? ¿Son gratuitas las citas?

Escutia: Lo que queremos es que la gente directamente nos llame al consulado , al teléfono del consulado, a personal del consulado y hagan su cita con nosotros. Así es que vamos a tener 300 citas para todos ustedes y claro que sepan que durante el año vamos a regresar, no es la única vez.

Lo hacemos de esta forma porque en Reno lamentablemente hay un negocio que acapara las citas. Ha estado vendiendo citas y acaparando citas, lo cual, pues no es muy positivo porque las citas son gratis.

Van Hoozer: Con el único consulado mexicano en Nevada en Las Vegas, ¿cómo atiende el consulado a las zonas rurales del estado?

Escutia: Tenemos una red de personas en la comunidad que son muy amables y voluntarios y nos avisan cuando hay algún problema, entonces esa es una forma. Otra forma es de manera directa la gente nos llama. Tenemos un teléfono de emergencias que opera 24/7, o sea, todos los días a todas horas y nos pueden llamar.

Van Hoozer: ¿Ha notado usted un aumento de la necesidad de servicios consulares? Si es así, ¿cómo ha sido ese crecimiento?

Escutia: La verdad es que siempre hay necesidad. Tenemos alrededor de 2,000 trabajadores agrícolas con Visa H2A en el norte de Nevada. Seguramente, hay más trabajadores agrícolas, pero sabemos que al menos hay como dos mil. Entonces todos ellos necesitan servicios. Aquí lo importante es que ellos sepan que hay formas de contactar al consulado. Estamos en redes sociales , están los teléfonos, está la página de Internet . Es importante que busquen la forma de comunicarse con nosotros para recibir información, ya sea de trámites o también de una cosa muy importante para nosotros, que son los derechos laborales. Si usted o alguien que conoce es víctima de algún abuso en el trabajo - y por abuso me refiero a malos tratos, a que no le paguen, a que no le paguen las horas extras y casos extremos como retención de sus documentos, retención de su libertad - toda esa serie de irregularidades y violaciones laborales es algo que nosotros tomamos muy en serio y queremos ayudar a corregirlas.

También nos encantaría oír si usted trabaja en una granja o en algún lugar donde los tratan muy bien, pues también compartan esa información para que nosotros difundamos que también hay buenos empresarios y buenas empresas en Nevada, que estoy seguro que las hay por supuesto. Entonces hay que visibilizar lo bueno y hay que atender cualquier problema que haya en el lugar de trabajo,

Van Hoozer: He visto también que el Consulado de Las Vegas está ofreciendo un Consulado Móvil en Elko por primera vez este año, ¿verdad?

Escutia: Sí, claro, pues, con la reorganización que hubo de los consulados , en el pasado el Consulado de México en Boise, Idaho, era quien hacía el Consulado Móvil en Elko. Pero ahora que mi consulado cubre todo el estado de Nevada, entonces me toca a mí ir a Elko. Y les voy a comentar algo que me preguntan muy frecuentemente y es importante de mencionar en mi opinión. Muchos dicen, “Oye, ¿por qué no abren un consulado en Reno?” O “¿porque no van más seguido a Elko?” La respuesta, es muy sincera. Es que la gran mayoría de la población mexicana en Nevada vive en el sur, es más del 90%. Entonces no significa que el 10% o el 1% sea menos importante, todos son importantes, y por eso yo a todos les ofrezco atención y una respuesta a todos. Pero definitivamente la concentración de los recursos limitados con los que contamos se tienen que concentrar aquí en el sur de Nevada.

A partir del miércoles 22 de febrero, pueden reservar citas con el Cónsul teléfono: 1-424-309-0009, o en su sitio web: https://citas.sre.gob.mx/