¿Qué pueden hacer los legisladores estatales para proteger a los inmigrantes en Nevada?

El presidente electo Donald Trump ha prometido deportaciones masivas desde el primer día de su administración. Entonces, ¿qué pueden hacer los legisladores estatales para proteger a los inmigrantes que viven en Nevada? La fiscal general del estado y la presidenta entrante del Caucus Legislativo Latino de Nevada han dado su opinión al respecto.

El tema es personal para la asambleísta Cecilia González, de Las Vegas. Ella es una estadounidense de origen tailandés-mexicano y parte de una familia con estatus migratorio mixto.

Como recién nombrada presidenta del Caucus Legislativo Latino de Nevada, ha prometido proteger a los miembros de la comunidad inmigrante. Según el American Immigration Council, uno de cada cinco residentes de Nevada es inmigrante. González destacó los pasos que la legislatura estatal ha tomado en el pasado.

“Nuestro caucus ha realizado leyes innovadoras en los últimos años para ayudar a nuestra comunidad indocumentada”, dijo González. “Por ejemplo, leyes que aseguran que el DMV no comparta datos con el gobierno federal, eliminar barreras para obtener licencias ocupacionales; financiar programas como la clínica de inmigración de la UNLV”.

González también espera que regrese la Ley Hope, introducida por la anterior presidenta del caucus latino. Inicialmente, tenía la intención de permitir que las personas, independientemente de su estatus migratorio, accedieran a Medicaid. Sin embargo, se limitó a cubrir a niños y personas embarazadas que no son elegibles para Medicaid debido a restricciones migratorias. Fue vetada por el gobernador.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, lanzó documentos de “Conozca Sus Derechos” diseñados para ayudar a los inmigrantes y sus empleadores a comprender sus derechos legales. Este anuncio siguió a los comentarios de Ford sobre la protección de las comunidades vulnerables en Nevada.

Estos recursos, disponibles en inglés y español, proporcionan información para inmigrantes y sus empleadores sobre protecciones legales en el estado.

Los documentos fueron publicados solo días después de que Ford hiciera declaraciones públicas expresando su preocupación por los planes de deportaciones masivas de Trump. El fiscal general enfatizó que su oficina se opondrá a cualquier mandato inconstitucional o ataque a comunidades marginadas.

“Lucharé a cada paso del camino, de todas las formas posibles, para asegurar que nuestro estado siga siendo un lugar donde todos sean bienvenidos y donde se protejan nuestros derechos”, dijo Ford en un comunicado publicado en la cuenta oficial de X del fiscal general.

Para más información o para acceder a los documentos de “Conozca Sus Derechos”, visite el sitio web del Fiscal General de Nevada.

La oficina del fiscal general no respondió a la solicitud de entrevista de KUNR.

