Detenciones de personas sin vivienda podrían haber aumentado incluso antes de que se aprobaran nuevas prohibiciones

“Si me quedara aquí, me iría temprano, aunque sea un parque. Suena raro, pero simplemente iría a otro parque”, dijo.

Thomas duerme en su camioneta, pero asegura que es relativamente fácil evitar llamar la atención si uno es cuidadoso. Mantiene sus pertenencias fuera de la vista y se mueve con frecuencia.

No siempre vivió así. Hasta hace unos cinco años trabajaba en ventas médicas, pero las semanas de 60 horas lo estaban desgastando. Así que renunció y empezó a viajar por el país, quedándose donde pudiera.

“Pensaba quedarme aquí un par de noches y luego ir a ver a un amigo en Las Vegas”, contó. “Eso fue hace dos años”.

Thomas depende de su auto para trabajos por encargo como DoorDash e Instacart, pero empezó a tener problemas. Luego se le rompió el teléfono. Con el tiempo logró resolver esas dificultades, pero lo retrasaron.

Durante un tiempo, se quedaba junto a un parque frente al lago con algunos amigos. Con el tiempo llamaron demasiada atención y tuvieron que irse.

“Ahora es más difícil, sin duda”, dijo. “Hay muy pocos lugares adonde ir, especialmente si no eres cuidadoso con lo que haces”.

Eso se debe a que, a comienzos del año pasado, Reno, Sparks y el condado de Washoe comenzaron a endurecer las medidas contra la falta de vivienda. Las autoridades aseguran que buscan llevar a más personas a los albergues, no a la cárcel. Pero los registros públicos sugieren que, mientras entraban en vigor las nuevas ordenanzas, más personas ya estaban terminando tras las rejas.

Los estudios muestran que cuando suben los precios de la vivienda, también aumenta el número de personas sin hogar . Ese es el caso de Reno-Sparks, donde, según la firma de tasación Johnson Perkins Griffin, el alquiler promedio pasó de $1.341 a comienzos de 2020 a $1.681 este año .

Mientras tanto, el condado de Washoe registró 1.760 personas sin vivienda en su conteo puntual de 2024, un récord en ese momento. Las autoridades regionales también mantienen un tablero público con datos mensuales que se remontan a junio de 2024.

El mes pasado, informó que había 2.187 personas sin vivienda en el condado.

En marzo de 2024, el sheriff de Washoe, Darin Balaam, impulsó con éxito una prohibición de acampar cerca del río Truckee y de vivir en vehículos.

“La forma en que está redactada la ordenanza y cómo opera el equipo es que nosotros establecemos el contacto, ellos crean esa relación... y luego dicen: ‘Muy bien, vamos a llevarte dondequiera que estén esos recursos’”, explicó.

Los agentes solo han emitido una citación bajo la nueva ordenanza, porque la oficina de Balaam estaba trabajando en un acuerdo para referirlos al tribunal comunitario de Reno, donde podían conectarlos con servicios de recuperación de adicciones, vivienda y Medicaid.

Pero la semana pasada, funcionarios judiciales anunciaron que el tribunal dejará de operar .

“El cierre próximo del Tribunal Comunitario es una noticia desafortunada”, dijo Balaam en un comunicado. “La reunión semanal de servicios en un solo lugar ha sido una herramienta muy eficaz y nuestro equipo ya está en conversaciones con las partes interesadas para garantizar que este recurso continúe”.

Pero mientras promovía la prohibición de acampar, su cárcel estaba albergando a un número creciente de personas sin domicilio conocido. En 2020, el personal registró 2.159 de ellas bajo custodia. El año pasado, fueron 3.049. Al mismo tiempo, los ingresos totales a la cárcel han mostrado una ligera tendencia a la baja.

Las agencias policiales de toda la región trasladan a los detenidos a la cárcel del condado de Washoe, que supervisa la oficina de Balaam.

Sin embargo, su personal no registra la situación de vivienda de los reclusos en el momento del ingreso, por lo que el hecho de que no se conozca su dirección no significa necesariamente que sean personas sin hogar.

“Lo más probable, sin profundizar más, [es por] la forma en que está construido nuestro sistema de registro”, dijo Balaam. “Eso no está incluido”.

Pero Leah Wang, de la organización nacional Prison Policy Initiative, dijo que podría haber otra razón por la que no recopilan esta información.

“Creo que, en última instancia, las autoridades carcelarias no quieren admitir cuántas personas sin hogar están encarcelando”, señaló.

Wang analizó datos nacionales que muestran que las personas sin vivienda tienen más probabilidades de regresar a la cárcel que otros grupos y, en promedio, permanecen más tiempo tras las rejas.

En su investigación, Wang solo consideró las cárceles que identifican claramente a los reclusos como personas sin hogar. Pero no hay muchas de esas. En cambio, afirma que el enfoque del condado de Washoe es mucho más habitual.

“Lamentablemente, la mayoría de las cárceles simplemente no lo registran”, indicó. “Y probablemente no lo harán por un buen tiempo”.

Mientras tanto, la activista comunitaria Alanah Fanning dijo que las nuevas ordenanzas están haciendo que la gente sea menos propensa a aceptar servicios. El invierno pasado, ayudó a gestionar centros de calefacción para mujeres sin vivienda en Reno.

“Creo que tal vez hay un miedo, probablemente, de que las van a llevar a la cárcel y que todo podría ser una especie de truco”, dijo. “Lo entiendo, yo también tendría miedo”.

Si las autoridades realmente quieren que haya menos gente en las calles, dijo Fanning, deberían apoyar los límites al alquiler y las viviendas asequibles, en lugar de las sanciones penales.