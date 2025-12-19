¿Sin tierras? El papel de los terrenos federales en la crisis de vivienda del Oeste

Cuando Nevada redactó su constitución en 1864, el estado renunció explícitamente a cualquier derecho sobre tierras que los colonos no hubieran reclamado.

En ese momento probablemente sonó como una gran idea. Las extensas parcelas de tierra federal ofrecían espacio para el pastoreo de ganado, la exploración y extracción minera, así como actividades recreativas.

Pero hoy, muchos sostienen que la propiedad federal de esa tierra dificulta el desarrollo, especialmente la construcción de vivienda asequible.

Ubicada entre Reno hacia el oeste y la cordillera de Virginia hacia el este, Sparks alberga a más de 100.000 personas. Tradicionalmente ha funcionado como ciudad dormitorio de Reno. Hoy, cada vez más trabajadores del cercano Tahoe Reno Industrial Center la llaman hogar, lo que ha generado tensiones de crecimiento.

“Parece que en unos 10 años no podremos construir otra casa sin construir hacia arriba”, dijo recientemente el alcalde de Sparks, Ed Lawson, al programa State of Nevada de KNPR.

Sparks, como muchas comunidades en Nevada, enfrenta un problema de límites territoriales.

Según un estudio de la Autoridad de Desarrollo Económico del Oeste de Nevada del 2021, las comunidades del norte del estado podrían quedarse sin terrenos para desarrollo residencial en los próximos años.

Un problema que llamó la atención de uno de los funcionarios más poderosos del país.

“Tenemos tanta tierra y queremos ponerla en uso”, dijo el presidente Trump durante un evento en Las Vegas en la campaña del año pasado. “Vamos a liberar tierra y en esa tierra vamos a construir viviendas. Y será excelente para Nevada y para otras áreas”.

Desde que asumió el cargo, su administración ha iniciado una evaluación de todas las tierras federales dentro de un radio de 10 millas de comunidades con más de 5.000 habitantes, para determinar cuáles serían adecuadas para vivienda.

Sin embargo, vender esa tierra requiere literalmente un acto del Congreso, y persisten dudas sobre si las comunidades del Oeste realmente necesitan usar tierras federales.

“Hay muy pocos lugares en el Oeste donde tenga sentido construir vivienda en tierras públicas nacionales, especialmente si hablamos de vivienda asequible”, dijo Aaron Weiss, subdirector del Center for Western Priorities, una organización no partidista de conservación con sede en Colorado.

Su grupo es uno de los que se muestran escépticos ante los intentos de abrir tierras federales por temor a la expansión urbana descontrolada.

“Para que una vivienda sea asequible, es necesario que esté cerca de una ciudad ya existente”, afirmó. “Es necesario estar cerca de las infraestructuras, las carreteras, el alcantarillado, las líneas de Internet y el agua, especialmente en el oeste, para que sea asequible, ya que cuanto más se construye, más se expande la ciudad y menos asequibles se vuelven las viviendas”.

Aun así, Weiss reconoce que algunas zonas de Nevada probablemente sí necesitan un acuerdo de tierras parecido al aprobado en 1998 por el fallecido senador Harry Reid, conocido como la Ley de Administración de Tierras Públicas del Sur de Nevada (SNPLMA, por sus siglas en inglés). La ley es considerada un hito: abrió miles de acres para desarrollo y conservación, y los ingresos de las ventas de tierras se destinaron a las comunidades locales.

“El proyecto de ley de tierras públicas más exitoso en la historia del país está aquí en Nevada”, dijo el representante Mark Amodei, el único republicano del estado en el Congreso. Él es el patrocinador del Acta de Desarrollo Económico y Conservación del Norte de Nevada, que busca replicar el éxito de SNPLMA en zonas rurales del estado.

Es uno de los tres proyectos de ley sobre tierras públicas que estudia actualmente el Congreso. Los otros proponen vender terrenos alrededor de Truckee Meadows y el condado de Clark.

Pero los críticos afirman que esas leyes no son necesarias.

Un informe publicado a finales del año pasado por la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada determinó que en el área metropolitana de Las Vegas hay más de 82.000 acres de terrenos vacantes y subutilizados disponibles para desarrollo de relleno urbano. Esa superficie es mayor que la de la ciudad de Henderson, la segunda más poblada del estado.

“Hay una serie de parcelas, muchísimas parcelas, que deben considerarse para una rezonificación y lo que algunos llaman un aumento de densidad”, dijo Olvia Tangaer, directora ejecutiva del capítulo Toiyabe del Sierra Club, uno de los grupos que impulsa un mayor desarrollo en terrenos ya asignados a través de la SNPLMA.

“Se puede construir vivienda multifamiliar en grandes extensiones de terreno, porque gran parte de las tierras en el sur y el norte de Nevada están zonificadas para viviendas unifamiliares”, dijo. “Eso es un problema y un obstáculo para desarrollar vivienda de manera asequible”.

Pero para políticos como Amodei, las leyes sobre tierras públicas son la única vía para que las comunidades del estado sigan creciendo.

“Ya sea Las Vegas, Winnemucca, Ely o Fallon, si se quiere que las comunidades tengan la capacidad de evolucionar, siempre ha sido así: hay que aprobar una ley sobre tierras públicas para sacar partes del patrimonio federal y permitir que los condados y los concejos municipales locales puedan planificar y zonificar cómo quieren que crezcan sus comunidades”.

This story was originally published by Nevada Public Radio and produced by Paul Boger.