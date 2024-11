Asambleísta Angie Taylor gana el escaño del Distrito 15 del Senado del Estado

La demócrata Angie Taylor se enfrentó contra el republicano Mike Ginsburg para representar el Distrito 15 del Senado, que incluye partes del suroeste y noroeste de Reno. El jueves, habló con KUNR sobre sus reflexiones postelectorales.

“Es realmente una especie de resultados mixtos. Usted sabe, algunos votos todavía no han sido contados. Y luego, obviamente, algunas de las primeras opciones no resultaron como me habría gustado”, dijo.

Para el comienzo de su mandato, expuso algunas de sus principales metas.

“La educación es siempre una gran prioridad para mí”, dijo Taylor.

También mencionó la crisis de vivienda y la atención sanitaria, incluidos los precios de los medicamentos con receta y la salud mental, así como el acceso y la asequibilidad.

En una declaración por correo electrónico el miércoles pasado, Mike Ginsburg dijo que llamó a la asambleísta Taylor para aceptar su derrota.

“Si bien este no fue el resultado que esperábamos, respeto la decisión de los votantes y quiero asegurar a todos que estoy comprometido a apoyar a nuestra comunidad conforme avancemos”, escribió en la declaración.

El escaño del Distrito 15 había sido ocupado por Heidi Seevers Gansert desde el 2016. El año pasado, ella anunció que no se postularía para la reelección.

Los demócratas no tendrán una super mayoría a prueba de veto en el Congreso.

