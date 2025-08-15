Al Aire con KUNR - 15 de agosto de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de nuevas imágenes grabadas por las cámaras corporales de los policías durante el tiroteo en el Grand Sierra Resort.

El gobernador Joe Lombardo autorizó a la Guardia Nacional de Nevada a ayudar a ICE

Sun Valley podría convertirse en un desierto alimenticio

La comunidad de Wadsworth reemplazará su puente peatonal.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .