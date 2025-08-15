Al Aire con KUNR - 15 de agosto de 2025
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de nuevas imágenes grabadas por las cámaras corporales de los policías durante el tiroteo en el Grand Sierra Resort.
El gobernador Joe Lombardo autorizó a la Guardia Nacional de Nevada a ayudar a ICE
Sun Valley podría convertirse en un desierto alimenticio
La comunidad de Wadsworth reemplazará su puente peatonal.
