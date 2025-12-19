Nueva ley de Nevada permite a los legisladores y candidatos utilizar fondos de campaña para seguridad.

La nueva legislación permitiría a los legisladores eliminar la información personal de los registros públicos y mostrar una dirección alternativa en su permiso de conducir. La ley de Nevada concede las mismas protecciones a los trabajadores sanitarios especializados en salud reproductiva y de reafirmación de género, jueces, registradores electorales, agentes de policía, bomberos y trabajadores sociales estatales.

La legislación también permite a los legisladores y candidatos utilizar los fondos de campaña para su seguridad personal. Según Vote Mama Foundation , solo 15 estados permiten a los candidatos y/o titulares de cargos públicos hacerlo.

La senadora demócrata Angie Taylor habló previamente con KUNR sobre su experiencia cuando ocupó el cargo de presidenta de la Junta Escolar del Condado de Washoe durante la pandemia.

“Algunas de las críticas virulentas que la gente lanzaba desde el podio, atacándome personalmente, publicando mi dirección en las redes sociales y diciendo: ‘Saquémosla de su casa’”, dijo Taylor.

Taylor dijo que la seguridad ni siquiera estaba en su mente cuando se postuló por primera vez a un cargo en 2014.

“Eso fue hace 10 años. El mundo en el que vivimos ahora es muy diferente”, dijo Taylor. “Quiero decir, había fuerzas del orden en las reuniones, nunca me preocupé por mi seguridad personal durante ese tiempo, y ahora estoy constantemente pendiente de mi seguridad personal”.

También está considerando aumentar la seguridad en su casa para proteger a su familia.

El proyecto de ley pasa ahora al escritorio del gobernador republicano.