© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Your gift fuels our mission: Help secure KUNR’s future by making a year-end donation today. 🎁

Nueva ley de Nevada permite a los legisladores y candidatos utilizar fondos de campaña para seguridad.

KUNR Public Radio | By Lucia Starbuck
Published December 19, 2025 at 12:28 PM PST
A piece of paper on the inside of a glass window reads, “Vote Votación,” with two arrows. From the exterior, the glass is reflecting a vertical red, white and blue banner that reads, “Vote Here.”
Lucia Starbuck
/
KUNR Public Radio

A medida que aumentan la violencia y las amenazas contra los legisladores en Estados Unidos, una nueva ley aprobada durante la sesión legislativa especial de Nevada añade medidas de protección para los cargos electos.

La nueva legislación permitiría a los legisladores eliminar la información personal de los registros públicos y mostrar una dirección alternativa en su permiso de conducir. La ley de Nevada concede las mismas protecciones a los trabajadores sanitarios especializados en salud reproductiva y de reafirmación de género, jueces, registradores electorales, agentes de policía, bomberos y trabajadores sociales estatales.

La legislación también permite a los legisladores y candidatos utilizar los fondos de campaña para su seguridad personal. Según Vote Mama Foundation, solo 15 estados permiten a los candidatos y/o titulares de cargos públicos hacerlo.

La senadora demócrata Angie Taylor habló previamente con KUNR sobre su experiencia cuando ocupó el cargo de presidenta de la Junta Escolar del Condado de Washoe durante la pandemia.

“Algunas de las críticas virulentas que la gente lanzaba desde el podio, atacándome personalmente, publicando mi dirección en las redes sociales y diciendo: ‘Saquémosla de su casa’”, dijo Taylor.

Taylor dijo que la seguridad ni siquiera estaba en su mente cuando se postuló por primera vez a un cargo en 2014.

“Eso fue hace 10 años. El mundo en el que vivimos ahora es muy diferente”, dijo Taylor. “Quiero decir, había fuerzas del orden en las reuniones, nunca me preocupé por mi seguridad personal durante ese tiempo, y ahora estoy constantemente pendiente de mi seguridad personal”.

También está considerando aumentar la seguridad en su casa para proteger a su familia.

El proyecto de ley pasa ahora al escritorio del gobernador republicano.
Nevada State Government
Lucia Starbuck
Lucia Starbuck is an award-winning political journalist and the host of KUNR’s monthly show Purple Politics Nevada. She is passionate about reporting during election season, attending community events, and talking to people about the issues that matter most to them.
See stories by Lucia Starbuck
Explore local stories