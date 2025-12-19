Legisladores de Nevada aprueban programa de asistencia en efectivo como red de seguridad ante posibles interrupciones de SNAP

Si la ayuda estatal o federal se ve interrumpida, suspendida o reducida por circunstancias extraordinarias, el estado podrá proporcionar temporalmente dinero en efectivo a los habitantes de Nevada. La legislación se aprobó durante una sesión especial de la legislatura estatal. Para dar el financiamiento, el gobernador y la legislatura deben dar su aprobación.

La líder de la fracción demócrata en el Senado, Nicole Cannizzaro, quien presentó el proyecto, dijo que el dinero en mano es la mejor manera de ayudar directamente a la gente.

“No todo el mundo puede acudir siempre a un banco de alimentos. La gente tiene trabajo, o hijos, o alguien en casa a quien no puede dejar solo. Piensa en tener que hacer una fila de ocho horas para conseguir comida. Eso es algo insostenible para quienes no disponen de transporte. Ese tipo de cosas son las que hacen que el programa de ayuda económica sea más eficiente”, señaló Cannizzaro.

Durante el cierre del gobierno este otoño, la legislatura aprobó casi $40 millones para bancos de alimentos en todo el estado. En la sesión especial, los legisladores avanzaron un proyecto de apropiaciones que, en parte, reembolsa al estado. Los beneficios fueron completamente restaurados después de que el Congreso votara para reabrir el gobierno . La administración Trump se negó a utilizar los fondos de contingencia disponibles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el programa SNAP.

Casi medio millón de habitantes de Nevada dependen de SNAP, lo que sitúa al estado entre los 10 primeros con el mayor porcentaje de población que recibe los beneficios alimentarios federales. El proyecto de ley para crear el Programa de Asistencia General del Estado de Plata (Silver State General Assistance Program) llegará al escritorio del gobernador republicano en los próximos días, siendo el primer proyecto del Senado en hacerlo desde la sesión especial.

“Tenemos que estar preparados en caso de que haya otro cierre del gobierno”, dijo Cannizzaro. “Porque ahora hemos visto que la administración está dispuesta y lista para quitar beneficios a personas que los necesitan desesperadamente, con el fin de jugar juegos políticos”.