Al Aire con KUNR - 22 de agosto de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de un médico que trabajó como voluntario en Gaza y que contó su experiencia en Reno.

Una nueva ley de Nevada tiene como objetivo aumentar la transparencia para los inquilinos.

La ACLU de Nevada presentó una demanda contra el DMV por no hacer públicos todos los documentos relacionados con su cooperación con el ICE.

El secretario de Estado de Nevada responde a la declaración de Trump en la que amenaza el voto por correo y las máquinas de votación.

