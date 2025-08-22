© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Congress voted to defund public media. Now more than ever, we need your help protecting this vital service.
Learn what you can do to support KUNR today ➡️
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 22 de agosto de 2025

By Maria Palma
Published August 22, 2025 at 9:41 AM PDT
Una vista de los mostradores de servicio del Departamento de Vehículos Motorizados en Nevada. Hay dos mostradores abiertos donde se sientan los empleados. Cada empleado está ayudando a los miembros de la comunidad que están sentados frente a ellos.
Maria Palma
/
KUNR Public Radio
Personas esperan hacer su prueba de manejo en la oficina del DMV en Reno, Nevada, el sábado 9 de abril de 2022.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de un médico que trabajó como voluntario en Gaza y que contó su experiencia en Reno.

Una nueva ley de Nevada tiene como objetivo aumentar la transparencia para los inquilinos.

La ACLU de Nevada presentó una demanda contra el DMV por no hacer públicos todos los documentos relacionados con su cooperación con el ICE.

El secretario de Estado de Nevada responde a la declaración de Trump en la que amenaza el voto por correo y las máquinas de votación.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.