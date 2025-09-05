Al Aire con KUNR - 5 de septiembre de 2025
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de un nuevo sitio web que ayuda a los latinos de Nevada a ahorrar miles de dólares en electricidad
Se identificó a la víctima del festival Burning Man
El condado de Washoe aprobó nuevas regulaciones para el desarrollo de Incline Village y Crystal Bay
La Iglesia de Reno, Living Stones, planea comprar el edificio del ex cine de Riverside.
Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.
Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.
Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.