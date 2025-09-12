Al Aire con KUNR - 12 de septiembre de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los casos de COVID que van en aumento en el norte de Nevada. Algunas farmacias están ofreciendo la vacuna actualizada.

La organización HOPES lanza programa de tratamiento de adicciones en Reno.

La Sociedad Protectora de Animales de Truckee-Tahoe busca donantes para cubrir el déficit de financiación en South Lake Tahoe.

Casino de Reno iniciará las obras de un gigantesco proyecto de estadio valorado en $1000 millones.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .