En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 12 de septiembre de 2025

By Maria Palma
Published September 12, 2025 at 12:42 PM PDT
Una vista de los mostradores de servicio del Departamento de Vehículos Motorizados en Nevada. Hay dos mostradores abiertos donde se sientan los empleados. Cada empleado está ayudando a los miembros de la comunidad que están sentados frente a ellos.
Humane Society of Truckee-Tahoe 

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los casos de COVID que van en aumento en el norte de Nevada. Algunas farmacias están ofreciendo la vacuna actualizada.

La organización HOPES lanza programa de tratamiento de adicciones en Reno.

La Sociedad Protectora de Animales de Truckee-Tahoe busca donantes para cubrir el déficit de financiación en South Lake Tahoe.

Casino de Reno iniciará las obras de un gigantesco proyecto de estadio valorado en $1000 millones.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.