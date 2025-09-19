Al Aire con KUNR - 19 de septiembre de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca del viaje de defensores de la lucha contra el cáncer de Nevada a Washington D.C. para pedir apoyo financiero.

Los accidentes con motos eléctricas todoterreno están aumentando en el norte de Nevada.

La oficina del sheriff aclaró rumores sobre posible uso de espacio en aeropuerto de Reno para detenciones del ICE.

El gobernador Joe Lombardo apareció en un evento para su campaña de reelección.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .