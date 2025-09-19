© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Congress voted to defund public media. Now more than ever, we need your help protecting this vital service.
Learn what you can do to support KUNR today ➡️
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 19 de septiembre de 2025

By Maria Palma
Published September 19, 2025 at 3:08 PM PDT
Republican Gov. Joe Lombardo speaking with media after his State of the State address in Carson City, Nevada, on Jan. 15, 2025.
Manuel Holguin JR
/
KUNR Public Radio
Republican Gov. Joe Lombardo speaking with media after his State of the State address in Carson City, Nevada, on Jan. 15, 2025.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca del viaje de defensores de la lucha contra el cáncer de Nevada a Washington D.C. para pedir apoyo financiero.

Los accidentes con motos eléctricas todoterreno están aumentando en el norte de Nevada.

La oficina del sheriff aclaró rumores sobre posible uso de espacio en aeropuerto de Reno para detenciones del ICE.

El gobernador Joe Lombardo apareció en un evento para su campaña de reelección.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.