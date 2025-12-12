Al Aire con KUNR - 12 de diciembre de 2025
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de una organización sin fines de lucro dirigida por latinos que acaba de ayudar a pagar las facturas médicas de miles de nevadenses
Las tribus Shoshone-Paiute han dado un gran paso hacia la finalización de la nueva escuela Owyhee en la reserva indígena de Duck Valley
Exdirectora adjunta de la biblioteca de Washoe County, Stacy McKenzie, confirmó que fue despedida el mes pasado
