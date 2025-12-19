Al Aire con KUNR - 19 de diciembre de 2025

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de la calificación aprobatoria que recibió Nevada en un informe nacional sobre seguridad con armas de fuego.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Nevada por negarse a entregar listas completas de registro de votantes.

Una nueva encuesta revela que dos de cada tres residentes de Tahoe tienen dificultades para pagar la vivienda.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .