© 2025 KUNR
Illustration of rolling hills with occasional trees and a radio tower.
Serving Northern Nevada and the Eastern Sierra
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Your gift fuels our mission: Help secure KUNR’s future by making a year-end donation today. 🎁
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 19 de diciembre de 2025

By Maria Palma
Published December 19, 2025 at 11:56 AM PST
The exterior of a large beige building with white accents and two rows of tall windows on a sunny day.
Zoe Malen
/
KUNR Public Radio
Nevada State Capitol

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de la calificación aprobatoria que recibió Nevada en un informe nacional sobre seguridad con armas de fuego.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Nevada por negarse a entregar listas completas de registro de votantes.

Una nueva encuesta revela que dos de cada tres residentes de Tahoe tienen dificultades para pagar la vivienda.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2025
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.