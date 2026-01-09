Al Aire con KUNR - 9 de enero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de personas con vínculos con Venezuela siguen de cerca las noticias sobre la captura del expresidente Nicolás Maduro, reaccionando con una mezcla de alivio, esperanza y profunda incertidumbre sobre lo que vendrá. Un residente de Reno nacido en Venezuela nos dio a conocer sus impresiones.

Una amenaza de bomba en el casino Harrah's de Stateline la noche del lunes provocó una detención en South Lake Tahoe. Las autoridades afirman que no se encontraron explosivos y que no hubo heridos.

Se realizará capacitación gratuita en prevención del suicidio en español en Reno.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .