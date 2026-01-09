© 2026 KUNR
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 9 de enero de 2026

By Maria Palma
Published January 9, 2026 at 11:49 AM PST
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de personas con vínculos con Venezuela siguen de cerca las noticias sobre la captura del expresidente Nicolás Maduro, reaccionando con una mezcla de alivio, esperanza y profunda incertidumbre sobre lo que vendrá. Un residente de Reno nacido en Venezuela nos dio a conocer sus impresiones.

Una amenaza de bomba en el casino Harrah's de Stateline la noche del lunes provocó una detención en South Lake Tahoe. Las autoridades afirman que no se encontraron explosivos y que no hubo heridos.

Se realizará capacitación gratuita en prevención del suicidio en español en Reno.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.