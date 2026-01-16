Al Aire con KUNR - 16 de enero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Nevada evalúa cambios en cómo se validan las boletas por correo ante retrasos en los matasellos.

El gobernador Joe Lombardo impulsa una iniciativa para prohibir que atletas transgénero compitan según su identidad de género.

El fiscal general de Nevada destaca avances en demandas del estado contra la administración actual.

Y grupos ambientalistas buscan proteger a una especie en peligro ante un proyecto geotérmico en el estado.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org .

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org .