En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 16 de enero de 2026

By Maria Palma
Published January 16, 2026 at 11:59 AM PST
Republican Gov. Joe Lombardo speaking with media after his State of the State address in Carson City, Nevada, on Jan. 15, 2025.
Manuel Holguin JR
/
KUNR Public Radio
En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Nevada evalúa cambios en cómo se validan las boletas por correo ante retrasos en los matasellos.

El gobernador Joe Lombardo impulsa una iniciativa para prohibir que atletas transgénero compitan según su identidad de género.

El fiscal general de Nevada destaca avances en demandas del estado contra la administración actual.

Y grupos ambientalistas buscan proteger a una especie en peligro ante un proyecto geotérmico en el estado.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.