Al Aire con KUNR - 23 de enero de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Se ha restablecido la financiación federal para los servicios destinados a las personas sin hogar, gracias a una orden judicial.

Greg Kidd se postula nuevamente para el puesto en el Congreso por el norte de Nevada. Pero esta vez, como demócrata, no como candidato independiente.

El invierno en Sierra Nevada ha tenido importantes altibajos esta temporada, especialmente cerca del lago Tahoe.

La temporada de gripe registra un alto número de visitas al hospital en el condado de Washoe.

