KUNR FM is experiencing technical difficulties with our 91.7 FM frequency.
Our engineers are working to restore service as soon as possible. For continued listening, stream KUNR right here on KUNR.org or click here to download the KUNR app.
En Español
Al Aire con KUNR logo.
Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 23 de enero de 2026

By Maria Palma
Published January 23, 2026 at 1:39 PM PST
Getty Images

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma informa acerca de los siguientes titulares.

Se ha restablecido la financiación federal para los servicios destinados a las personas sin hogar, gracias a una orden judicial.

Greg Kidd se postula nuevamente para el puesto en el Congreso por el norte de Nevada. Pero esta vez, como demócrata, no como candidato independiente.

El invierno en Sierra Nevada ha tenido importantes altibajos esta temporada, especialmente cerca del lago Tahoe.

La temporada de gripe registra un alto número de visitas al hospital en el condado de Washoe.

Si tiene problemas para acceder a este contenido, comuníquese con KUNR en feedback@kunr.org.

Para sugerencias e ideas, comuníquese con María Palma a mpalma@kunr.org.

Reciba Al Aire y otras noticias de KUNR en español a través de Tu Voz, el boletín de WhatsApp de la emisora. Suscríbase aquí o envíe un mensaje al +1-775-247-9368 en WhatsApp.

Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
See stories by Maria Palma

Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.