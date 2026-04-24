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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 24 de abril de 2026

By Maria Palma
Published April 24, 2026 at 2:51 PM PDT
Estudiantes de Incline High School participando en la competencia nacional "We the People".
Cortesia de Christine Hull
Estudiantes de Incline High School participando en la competencia nacional "We the People".

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

Incline High School se posicionó en buen lugar en importante competencia nacional.

Un estudio analiza las contribuciones federales en Nevada.

Una coalición ecologista está pidiendo a la EPA que ponga restricciones con respecto a partículas finas.

Expertos explican los recientes terremotos en Nevada.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.