Al Aire con KUNR - 1 de mayo de 2026

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

La construcción de un nuevo estadio de fútbol en Reno podría generar un aumento de los ingresos y de las oportunidades de empleo.

Una obra de teatro bilingüe contará la vida de Frida Kahlo.

Una nueva clínica comunitaria en Reno ofrece atención gratuita y bilingüe.

Un grupo de niños en Spring Creek quiere convertir al saúco azul en la fruta oficial del estado.

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