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Al Aire con KUNR

Al Aire con KUNR - 1 de mayo de 2026

By Maria Palma
Published May 1, 2026 at 11:51 AM PDT
Nevada Assemblymember Bert Gurr (from left), Sage Elementary School fifth graders Levi Tatum, Stella Holferty, Rita Garcia, Macy Matson and teacher Kaitlin Jordan work together to designate a state fruit for Nevada.
courtesy of Michelle Mortensen
Nevada Assemblymember Bert Gurr (from left), Sage Elementary School fifth graders Levi Tatum, Stella Holferty, Rita Garcia, Macy Matson and teacher Kaitlin Jordan work together to designate a state fruit for Nevada.

En este episodio de Al Aire con KUNR, la reportera Maria Palma y el practicante de periodismo Emilio Milo informan acerca de los siguientes titulares.

La construcción de un nuevo estadio de fútbol en Reno podría generar un aumento de los ingresos y de las oportunidades de empleo.

Una obra de teatro bilingüe contará la vida de Frida Kahlo.

Una nueva clínica comunitaria en Reno ofrece atención gratuita y bilingüe.

Un grupo de niños en Spring Creek quiere convertir al saúco azul en la fruta oficial del estado.

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Al Aire con KUNR 2026
Maria Palma
Maria Palma joined KUNR Public Radio in December 2022 as a staff reporter. She reports on regional news, including environmental and social issues in the Lake Tahoe region, and hosts Al Aire con KUNR, the station’s first Spanish-language news segment highlighting community stories.
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Al Aire con KUNR es producido por la reportera de KUNR María Palma. Vicki Adame es la editora del programa. Agradecimientos a Natalie Van Hoozer y Crystal Willis por la producción y distribución, y a la contribuidora Zoe Malen por el diseñó del logo del programa. La canción, “Acid Jazz” de Kevin MacLeod, tiene licencia de Creative Commons y fue editada para el programa.